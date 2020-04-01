Новозыбковцы пожаловались на завышенные счета за горячую воду

Жители дома №27 по улице Ломоносова в Новозыбкове в среду пожаловались на завышенные счета за горячую воду. Жители дома №27 по улице Ломоносова в Новозыбкове в среду пожаловались на завышенные счета за горячую воду.

По словам жителей дома, в марте они получили счета за количество кубометров горячей воды, в среднем вдвое превышающее их реальный расход.

Разобраться в ситуации они просят не только управляющую компанию, но и чиновников.