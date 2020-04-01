В Брянске продолжается ремонт Сталелитейной улицы

На Сталелитейной улице в Бежицком районе Брянска продолжается ремонт участка от Литейной улицы до Шоссейной. Об этом сообщила мэрия Брянска.

Подрядчику предстоит ремонт 2,5 километров асфальтового покрытия.

На данный момент дорожники срезали старый асфальт и устанавливают бордюры. Вдоль улицы планируется отремонтировать и обустроить тротуары и заездные карманы.

Если позволит погода, уже к пятнице рабочие приступят к укладке нового асфальта.