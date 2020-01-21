На следующей неделе в Брянске начнется ремонт дороги на Шоссейной улице

На следующей неделе начнутся работы по ремонту дороге на Шоссейной улице в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщила брянская мэрия.

Работы пройдут на участке от Сталелитейной улице до съезда к дому №6 в микрорайоне Автозаводец.

Пока подрядчик присутпил к подготовительным работам, а с понедельника начнет срезать старый асфальт.

Стоимость ремонта составит более 48 млн рублей. Работы пройдут в рамках нацпроета «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее мы сообщали, что в Брянске продолжается ремонт Сталелитейной улицы.