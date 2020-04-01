Брянцам исполнит военные песни ансамбль «Ватага»
Известный ансамбль народной музыки «Ватага» выступит перед брянцами в прямом эфире телеканала «Брянская губерния» 8 мая с 15:30.
В канун праздника 9 мая артисты представят жителям и гостям Брянщины новую концертную программу, в которую войдут песни военных лет.
Брянцы услышат в прямом эфире такие известные произведения, как «Когда мы были на войне»; «Шумел сурово Брянский лес» «Непобедимая и легендарная»; «Катюша»; «День Победы», партизанские частушки и многие другие.
Возрастное ограничение: 6+.
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