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Рабочие начали ремонтировать стелу на въезде в Навлинский район

Опубликовано Сегодня, 18:06

Рабочие Навлинского филиала Сухиничи ЗАО «Мостотрест-сервис» начали ремонт стелы, расположенной при въезде в Навлинский район Брянщины.

В среду они приступили к покраске металлической конструкции и букв на стеле.

В среду же они планировали завершить работы по обновлению стелы.

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