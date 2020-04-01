В Ледовом дворце Стародуба начали формировать арену

За прошедшую неделю за помощью обратились 9 человек.

Из 467 мест 361 койка уже занята больными коронавирусом.

Завершить строительство предполагается в августе этого года.

В Стародубе продолжается строительство ледового дворца. Белгородский подрядчик успел смонтировать каркас, стеновые панели, продолжает монтаж блока А подвала и начал завозить грунт для строительства арены.

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