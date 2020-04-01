Жительница Большого Полпино пожаловалась на мотоциклистов

Жительница поселка Большого Полпино опубликовала в группе «Типичный Брянск» во ВКонтакте жалобу на подростков-байкеров.

«Каждый раз с 9 вечера и до часу ночи на улице Чкалова, Новая, Орджоникидзе в Б.Попино малолетки разъезжают на спортивных мотоциклах. Своими финтами перерыли улицы. Грейдер не успевает ровнять. Объяснять им бесполезно», — пишет она.

Участники дискуссии предлагают ей вызвать сотрудников ГИБДД или бороться с байкерами экстремальными методами, например, разбросать по дорогам гвозди.

Ранее мы сообщали, что в Брянске на Литейной улице мотоциклист погиб при столкновении с Лексусом. Запись идцидента была опубликована в соцсети.