В Брянске собирают подписи против строительства рынка в районе старого аэропорта

В социальной сети ВКонтакте была создана петиция против строительства рынка в районе старого аэропорта в Брянске. Автор петиции утверждает, что в проект застройки района были внесены ощутимые изменения, согласно которым львиная доля зоны, изначально предназначенной под бульвар, выделяется под строительство крытого рынка. В результате общая площадь зон отдыха и зеленых зон в районе сокращается почти в двое.

«Целесообразность крытого рынка в этом месте вообще сомнительна, сотня рабочих мест в масштабах города ничтожна и несопоставима с ущербом остальным жителям района.

От него до крупнейшего торгового комплекса в городе (Аэропарк) всего 10 минут пешим ходом, чуть дальше до минирынка. Кроме того, в каждом новом жилом доме поблизости первые этажи сделаны застройщиком как магазины или офисы. Хватит уже по всюду ткать торговые площади и так живем словно в каменных джунглях нужно же думать и о красоте, и чистоте города», — пишет автор петиции.

Созданную вечером понедельника петицию к утру четверга подписали 369 человек, а всего нужно собрать 500 подписей.