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В условиях самоизоляции жители Брянщины могут пересчитать платежи за мусор онлайн

Опубликовано Сегодня, 15:13

Региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета» разъяснил жителям Брянщины, как сделать перерасчет платежей за вывоз мусора, если возникнет такая потребность, в условиях самоизоляции дистанционно.

 

«Все жители области уже получили квитанции на оплату коммунальных услуг за март. В случае, если в квитанции по каким-то причинам указано неверное количество проживающих или собственников жилых помещений, вы можете обратиться в компанию регоператора. Нужно предоставить подтверждающие документы и вам будет сделан перерасчет, а данные в базе платежного агента, который ежемесячно формирует квитанции, будут скорректированы. Мы рассматриваем все обращения граждан. Чтобы уведомить об изменении количества проживающих или собственников, в офис компании «Чистая планета» ехать не нужно. Заявление можно написать от руки по образцу, сфотографировать его и подтверждающие документы и отправить на адрес электронной почты: info@chplanet.ru. Перечень необходимых документов, которые вам нужно предоставить, можете узнать, позвонив в будние дни в наш колл-центр: (4832) 606-444», — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

 

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