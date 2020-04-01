О ситуации с коронавирусом на Брянщине рассказали на «России 24»
В четверг о ситуации с распространением коронавируса в Брянской области рассказал федеральный телеканал «Россия 24».
В эфире была озвучена свежая статистика по заболевшим: 459 случаев заражения, двое умерших и 82 выздоровевших. Количество выздоровевших было отмечено как один из лучших показателей по стране.
Инфекция зафиксирована в 24 из 29 районов области. Особенно сложно обстоят дела в городе Сельцо, который занимает второе место по числу инфицированных после Брянска. Из-за вспышки в доме-интернате для пожилых людей их количество достигло 79 человек. Из-за этого въезд в Сельцо пришлось временно закрыть.
Ранее мы сообщали, что губернатор Александр Богомаз в четверг провел брифинг о ситуации с коронавирусом, на котором заявил, что она управляема, а сейчас главное — не допустить резкого скачка заболеваемости.
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