Региональный оперштаб по коронавирусу напомнил брянцам телефоны горячих линий
Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине напомнил жителям региона телефоны горячих линий, по которым они в период пандемии могут обратиться по тем или иным вопросам.
Вот их полный список.
Оперативный штаб по COVID-19 в Брянской области: 8-800-301-58-69, 112
Горячая линия управления Роспотребнадзора по Брянской области: 8-800-100-00-04
Горячая линия департамента здравоохранения Брянской области: (4832) 74-54-12
Горячая линия регионального отделения Фонда социального страхования: (4832) 62-41-59
Горячая линия управления государственной службы занятости населения в Брянской области: 8-919-296-27-18
Горячая линия департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области: 8-800-222-33-50
Горячая линия департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области: 62-11-10
Горячая линия помощи малому и среднему бизнесу в Брянской области: (4832) 62-96-57
Горячая линия управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области: (4832) 74-00-13
Федеральные горячие линии
Единая горячая линия по коронавирусной инфекции: 8-800-2000-112
Горячая линия по экономическим вопросам: 8-800-100-70-10
Горячая линия Федеральной службы по труду занятости: 8-800-707-88-41
Горячая линия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»: 8-800-100-11-00
Горячая линия АО «МСП Банк»: 8-800-30201-00
Горячая линия волонтерского проекта «Мы вместе»: 8-800-200-34-11
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