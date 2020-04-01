Региональный оперштаб по коронавирусу напомнил брянцам телефоны горячих линий

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине напомнил жителям региона телефоны горячих линий, по которым они в период пандемии могут обратиться по тем или иным вопросам.

Вот их полный список.

Оперативный штаб по COVID-19 в Брянской области: 8-800-301-58-69, 112

Горячая линия управления Роспотребнадзора по Брянской области: 8-800-100-00-04

Горячая линия департамента здравоохранения Брянской области: (4832) 74-54-12

Горячая линия регионального отделения Фонда социального страхования: (4832) 62-41-59

Горячая линия управления государственной службы занятости населения в Брянской области: 8-919-296-27-18

Горячая линия департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области: 8-800-222-33-50

Горячая линия департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области: 62-11-10

Горячая линия помощи малому и среднему бизнесу в Брянской области: (4832) 62-96-57

Горячая линия управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области: (4832) 74-00-13

Федеральные горячие линии

Единая горячая линия по коронавирусной инфекции: 8-800-2000-112

Горячая линия по экономическим вопросам: 8-800-100-70-10

Горячая линия Федеральной службы по труду занятости: 8-800-707-88-41

Горячая линия АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»: 8-800-100-11-00

Горячая линия АО «МСП Банк»: 8-800-30201-00

Горячая линия волонтерского проекта «Мы вместе»: 8-800-200-34-11