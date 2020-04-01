На площали Победы появилась инсталяция в виде вечного огня

УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области сообщил о почти двадцати обращениях граждан по поводу присасывания клещей. 3 случая - укус детей.

На улице 8 марта в нежилом дома барачного типа произошел пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили в горящей квартире мужчину.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский обсудил с начальником Департамента по культуре подготовку к праздованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщается в пресс-службе Администрации Смоленска, совещание состоялось в онлайн-режиме.

Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора Смоленской таможни ЦТУ ФТС России и младшего инспектора оперативно-боевого отделения №3 СОБР Смоленской таможни ЦТУ ФТС России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Смоленской области.

Флажками, баннерами, растяжками и инсталяциями в честь предстоящего праздника город украшают, несмотря на режим самоизоляции.

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