Строители Литейного моста продолжают бетонировать опоры
Мэрия Брянска рассказала в пятницу, как идет строительство Литейного моста. Подрядчик забетонировал семь из 12 стоек опор, столько же ростверков и три ригеля. На двух опорах установили каркасы для бетонирования ригелей и продолжают ставить каркасы ростверков на две русловых опоры.
Посольку работы продолжаются в период пандемии коронавируса, рабочие обеспечены масками, перчатками и средствами дезинфекции — салфетками и антисептиками, дезинфицируются техника, материалы и производственные помещения.
По завершении строительства новой части моста, стоимость которой оценивается в 450 млн рублей, подрядчик займется реконструкцией действующей. Мост строится в рамках нацпроекта по созданию качественных и безопасных дорог. Весь комплекс работ рассчитан до конца будущего года.
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