Музей Победы пригласил брянцев на новую экскурсию

Музей Победы в Москве организовал для брянцев в числе других жителей России онлайн-экскурсию по своему Залу Памяти и Скорби. Об этом сообщила мэрия Брянска.

Чтобы на ней побывать, достаточно открыть онлайн-программу на его YouTube-канале.

Экскурсовод рассказывает об этом зале, основных мероприятиях, которфые в нем проводятся и главном среди них — Свече Памяти 22 июня, демонстрирует скульптуру «Скорбь» и десятки «Книг Памяти», объясняет, сколько хрустальных подвесок спускается с потолка зала и что они символизируют.