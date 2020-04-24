Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Погарском районе нашли нелегальный скотомогильник

Опубликовано Сегодня, 08:56

В Погарском районе Брянщины нашли незаконный могильник крупного рогатого скота, где находилось порядка 160 погибших животных. Позже их трупы исчезли.

Могильник, как сообщает телеканал «Брянская губерния» находился на территории ООО «Колхозник», где по документам за прошлый год зафиксировано лишь два случая падежа скота.

Фото
 1790
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Останки крупного рогатого скота обнаружили в лесу вблизи села Домашово
  • Племенную базу коров молочного направления в Брянской области представляют 5 племзаводов и 14 племрепродукторов
  • В Мглинском районе обнаружили бешенство у коровы
  • Из Брянской области «депортировали» 27 белорусских коров
  • На Брянщине насчитали 93 случая бешенства у животных
    • Новости регионов
    Несовершеннолетняя жительница Ярцево предстанет перед судом
    16:50:04 27-04-2020
    Молодая девушка обвиняется в незаконном хранении наркотиков. 
    Дворец культуры железнодорожников в Смоленске перешел на удаленный режим работы
    16:49:57 27-04-2020
    В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Дворец культуры железнодорожников в городе Смоленске перешел в режим онлайн-занятий.
    МЧС Смоленской области проводит дезинфекцию всех пожарно-спасательных частей
    16:15:14 27-04-2020
    Особое внимание уделяется обработке зданий и помещений.
    Огонь уничтожил имущество жителя поселка Голынки
    15:40:55 27-04-2020
    Пожар случился глубокой ночью.
    Число случаев коронавируса в Вяземском районе увеличилось на 12
    14:52:30 27-04-2020
    В районе сейчас действует режим карантина.
    В рамках весеннего благоустройства в Смоленске начинают высаживать кусты и деревья
    14:09:40 27-04-2020
    В городе появятся более двух тысяч новых растений.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:07
    Брянщина вошла в топ-3 регионов, наилучшим образом проявивших себя в борьбе с коронавирусом
    Сегодня, 16:39
    Медсестра брянского коронавирусного госпиталя призвала брянцев оставаться дома
    Сегодня, 16:16
    Послабления бизнесу на Брянщине выглядят ощутимее, чем у соседей
    Сегодня, 15:51
    Майор полиции из Брянска рассказала о бабушке-фронтовичке
    Сегодня, 15:29
    Брянцев предостерегли от онлайн-клонов Росреестра и Госкадастра
    Сегодня, 15:03
    Брянский блогер классифицировал критиков губернатора Богомаза
    Сегодня, 14:44
    В Новозыбкове инспекторы ГИБДД организовали тестирование для школьников
    Сегодня, 14:29
    Глава и мэр Брянска просят горожан не ходить завтра на кладбища
    Сегодня, 13:58
    В Брянске за неделю обработали 872 км дорог и тротуаров
    Сегодня, 13:43
    Администрация Новозыбкова поставит панельное ограждение за своим зданием
    Сегодня, 13:20
    Типичные брянцы отметят 1 мая дома или на картошке
    Сегодня, 12:53
    Дубровская швейная фабрика производит 1 000 защитных костюмов в день
    Сегодня, 12:44
    Брянец изготовил огромный скворечник
    Сегодня, 12:19
    Майские праздники для брянцев переносить не будут
    Сегодня, 11:52
    Большинство брянцев завтра не пойдут на кладбище
    Сегодня, 11:28
    17 студентов медколледжа в Брянске решили работать в коронавирусном госпитале
    Сегодня, 11:14
    В Дятьково переоснащают резервный коронавирусный госпиталь
    Сегодня, 10:54
    Больницы Брянщины технически готовы лечить коронавирус плазмой выздоровевших
    Сегодня, 10:32
    Количество заражений коронавирусом в Брянске превысило три сотни
    Сегодня, 10:18
    Дефицита крови в больницах Брянщины нет
    Сегодня, 09:47
    Бывшего бригадира «Мираторга» осудили за кражу колючей проволоки
    Сегодня, 09:28
    Брянцам рассказали о поездках в другие регионы на автомобиле
    Сегодня, 09:16
    Брянцы живут в среднем 72,3 года
    Сегодня, 08:56
    В Погарском районе нашли нелегальный скотомогильник
    Сегодня, 08:49
    Супермаркет в Брянске показал пример профилактики коронавируса
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 11:42
    «Ростелеком» перевел на оптику более 580 брянских организаций
    Сегодня, 11:39
    «Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов принять участие в конкурсе «Юнкоры-2020»
    24-04-2020, 16:34
    «Бургер&Фрайс» присоединился к проекту «Кулинарный карантин»
    24-04-2020, 16:22
    ООО «БрянскЭлектро» подключает автономные источники электроснабжения к больницам
    24-04-2020, 13:18
    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции
    Актуальные темы
    Общество Новость дня
    Число заболевших коронавирусом жителей Брянщины увеличилось на 35 человек
    Новости Политика
    Брянский блогер классифицировал критиков губернатора Богомаза
    Общество О главном
    На Брянщине подтвердились 27 случаев заражения коронавирусом
    Общество О главном
    На подъездах к Сельцо стоит вооруженный ОМОН
    Общество О главном
    Количество умерших от коронавируса на Брянщине увеличилось до 4
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» перевел на оптику более 580 брянских организаций

    «Ростелеком» перевел на оптику более 580 брянских организаций«Ростелеком» переключил более 580 компаний в Брянской области на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в рамках проекта «Миграция с меди на оптику», реализуемого в регионе с 2016 года. Цифровой провайдер меняет медные линии связи и оборудование на современные волоконно-оптические «последние мили» и абонентские линии. Программа модернизации сети связи затрагивает бизнес, расположенный во всех населенных пунктах Брянщины.

    РЖД новости
    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции

    На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекцииВ условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.

    МРСК новости
    Брянскэнерго присоединилось ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

    Брянскэнерго присоединилось ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» присоединился ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», цель которой - оказание поддержки пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В филиале организован волонтерский штаб, в состав которого вошли представители первичной профсоюзной организации Брянскэнерго и отдела социальных отношений.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.