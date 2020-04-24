В Погарском районе нашли нелегальный скотомогильник

В городе появятся более двух тысяч новых растений.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Дворец культуры железнодорожников в городе Смоленске перешел в режим онлайн-занятий.

Могильник, как сообщает телеканал «Брянская губерния» находился на территории ООО «Колхозник», где по документам за прошлый год зафиксировано лишь два случая падежа скота.

В Погарском районе Брянщины нашли незаконный могильник крупного рогатого скота, где находилось порядка 160 погибших животных. Позже их трупы исчезли.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

«Ростелеком» перевел на оптику более 580 брянских организаций «Ростелеком» переключил более 580 компаний в Брянской области на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в рамках проекта «Миграция с меди на оптику», реализуемого в регионе с 2016 года. Цифровой провайдер меняет медные линии связи и оборудование на современные волоконно-оптические «последние мили» и абонентские линии. Программа модернизации сети связи затрагивает бизнес, расположенный во всех населенных пунктах Брянщины.

На вокзалах Брянской области выделены отдельные помещения для размещения пассажиров с признаками вирусной инфекции В условиях сложной эпидемиологической обстановки на вокзалах Брянского региона Московской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с признаками вирусных заболеваний в целях скорейшего оказания им медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров.

Брянскэнерго присоединилось ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» присоединился ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», цель которой - оказание поддержки пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В филиале организован волонтерский штаб, в состав которого вошли представители первичной профсоюзной организации Брянскэнерго и отдела социальных отношений.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

