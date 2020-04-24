Брянец изготовил огромный скворечник

Брянец своими руками смастерил «многоквартирный» скворечник и предположил, что его изделие получилось самым большим в регионе.

Он признался, что сам в шоке от собственной идеи и ее воплощения, а птицы испытывают те же ощущения.

Многие комментаторы отозвались о мастере и его творении тепло. Но скептики предположили, что это дурная работа, поскольку поселится в нем в лучшем случае одна птичья семья, а то и вовсе не найдется желающих.

Фото: Александр Кравченко.