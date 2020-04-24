Брянский полицейский рассказал, как воевал его прадед

МВД России проводит в канун Дня Победы акцию «Я помню! Я горжусь! Служу России!». Полицейские по всей стране рассказывают, как воевали их родные. В Брянске, как сообщили в понедельник в региональном УМВД, одним из участников стал сотруник управления РЛС Денис Суконкин.

«Мой прадедушка Повесмо Терентий Ефимович родился в 1905 году в простой крестьянской семье в Стародубском районе Брянской области. В 1943 году районным военным комиссариатом Стародубского района был призван в ряды красной армии на 1-й Белорусский фронт, где проходил службу в должности стрелка.

В ноябре 1943 года он участвовал в наступательном бою возле г. Рогачев, где получил тяжелое ранение в правую ногу, вследствие чего врачи провели её ампутацию. После получения ранения был награжден орденом Красной звезды II степени.

После военной службы вернулся в родной колхоз, где трудился по мере своих возможностей на ферме подвозчиком корма для скота.

Я помню! Я горжусь! Служу России!