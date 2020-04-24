В Брянске за неделю обработали 872 км дорог и тротуаров

В городе появятся более двух тысяч новых растений.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки Дворец культуры железнодорожников в городе Смоленске перешел в режим онлайн-занятий.

При дезинфекции применяются растворы с содержанием активного флора, а для остановок — гипофлорита натрия.

Брянские дорожники за минувшую неделю продезинфицировали 872 км дорог и тротуаров. Об этом в понедельник сообщила мэрия Брянска.

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Брянскэнерго присоединилось ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» присоединился ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», цель которой - оказание поддержки пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В филиале организован волонтерский штаб, в состав которого вошли представители первичной профсоюзной организации Брянскэнерго и отдела социальных отношений.

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