Майор полиции из Брянска рассказала о бабушке-фронтовичке
Старший инспектор оперативного отдела УМВД по Брянской области майор полиции Валентина Андрюшина рассказала в рамках проводимой МВД общероссийской акции ко Дню Победы о фронтовом прошлом своей бабушки Марии Михайловны Протопоповой.
Когда началась война, та работала пионервожатой в лагере в Хотылево. Добровольцем на фронт ее не взяли, и она пошла на курсы медсестер, а затем попала в партизанский отряд.
В отряде она была разведчицей, санитаркой, связной. 12 раз переходила линию фронта, в частности, доставила в штаб 10 Армии деньги, которые люди собрали на производство танковой колонны, передавала разведданные, переводила к регулярной армии пленных.
В мае 1943 госпиталь, где она лечилась от тифа, захватили немцы, и все раненые и больные попали в плен. При этом успела спрятать документы и закопать в лесу медаль «За Отвагу», которую потом не нашла.
Оккупантам она сказала, что фельдшер, попавшая в окружение, и больна тифом. Это спасло ее от вывоза в Германию.
Из лагеря военнопленных под Кричевым она смогла сбежать и 43 дня шла к своим по лесам. Заночевав на стоянке беглых местных жителей, она набросилась на немца, который хотел забрать корову, и организовала его взятие в плен, сказав мужчинам связать врага. Они это сделали, но затем попросили ее забрать пленного и уйти со стоянки.
Затем вышла к стоянке одного из соединений 10 Армии. В штабе узнала, что ее считали погибшей. А у немца взяли ценные сведения.
После освобождения Бежицы Мария Михайловна работала в горисполкоме, плюс вела кружок кройки и шитья и возглавляла Общество охраны природы. А мае 1966 года, когда в Бежицу приезжал Гагарин, встречала его с цветами.
Погибла она в 49 лет вследствие несчастного случая.
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