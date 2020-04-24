Руководитель брянского АО «Чистая планета» рассказал всей стране об опыте обращения с отходами
Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников выступил на всероссийской онлайн-конференции. Он рассказал о практике по обращению с медицинскими отходами, что особенно актуально во время пандемии.
Вопросы обращения с медицинскими отходами накануне обсуждали эксперты по экологии, правовому регулированию, санитарно-эпидемиологическим требованиям, надзорной деятельности, представители государственных органов и компаний, специализирующиеся на утилизации отходов.
«Цель конференции – не только ознакомить участников с текущим порядком обращения с медицинскими отходами и последними нововведениям в требованиях органов, осуществляющих проверочно-надзорную деятельность в этой сфере, проинформировать о мерах по предотвращению финансовых потерь и решению возникающих проблем, связанных с ужесточением санитарно-эпидемиологических требований, но и представить современные технологии и технологические платформы, увеличивающие эффективность текущей деятельности предприятий, занимающихся обращением с медицинскими отходами. Брянская область, находясь в условиях пандемии, имеет все ресурсы для предотвращения распространения опасной инфекции, в том числе, и специальные установки, которые мы сейчас используем для утилизации и обезвреживания медицинских отходов. О работе «Чистой планеты» по борьбе с коронавирусом уже рассказывали на федеральном канале "Россия 24", а теперь нас пригласили поделиться опытом и выступить в качестве экспертов на всероссийской конференции», - рассказал Владимир Чашников.
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