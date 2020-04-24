Брянские пенсионеры получат пенсию за май досрочно

Часть пенсионеров Брянщины в мае получат пенсию досрочно. Об этом сообщило региональное управление Пенсионного фонда.

Речь идет о тех, кто обычно получает пенсию по 9 числам. Поскольку 9 мая мы отмечаем юбилей Победы и это государственный праздник, пенсия всем, у кого дата ее выдачи пришлась на этот день, выдадут днем раньше — 8 мая.

Все остальные пенсионеры региона получат свои деньги по обычному графику.