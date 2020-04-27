В Карачеве полицейские раздавали водителям маски и памятки

Они пролежали в земле более 70 лет.

В нем примут участие более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

В этот же день жителей города ждет парад военной авиации.

В МЧС по Смоленской области утверждают, что число возгораний снижается.

При проверке документов и пропусков на трассе Р-120 они вручали водителям маски, памятки по профилактике коронавируса и брошюры о безопасном обгоне и напоминали, что на Брянщине больше месяца действует режим повышенной готовности, который предполагает соблюдение самоизоляции.

Сотрудники ГИБДД в Карачевском районе провели просветительскую акцию для водителей. Об этом сообщило региональное УМВД.

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