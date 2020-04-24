В Брянске начался ремонт дороги на улице Правды

В Советском районе областногоц центра начался капитальный ремонт дороги по улице Правды, которая сильно пострадала в прошлом году после перенаправления по ней всего транспортного потока со Спартаковской, где в то время масштабно реконструировали коллектор. Об этом сообщила во вторник мэрия Брянска.

Работы будут выполнены на протяжении 1 км. Они обойдутся более чем в 15 млн рублей.

Рабочие срежут старый асфальт и уложат новый, обустроят тротуары и установят современные светильники.

На первом этапе подрядчик приступил к рытью котлована под тротуар и монтажу самонесущего изолированного провода для светильников.

Работы должны завершиться к концу июля.

Всего в Брянске за этот год планируется капитально отремонтировать 32 км дорог на общую сумму свыше 760 млн рублей.