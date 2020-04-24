В Дубровском районе прокуратура заставила больницу установить пандус
В Дубровке районная прокуратура потребовала от районной больницы установить пандус, поручни и технические устройства для инвалидов при входе в кабинет ортопедической стоматологии. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.
Прокурорская проверка соблюдения прав маломобильных граждан показала, что всего этого там не было.
Получив представление прокурора, главврач больницы обеспечил установку необходимого оборудования и наложил взыскания на виновника нарушения закона.
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