В аэропорт Брянска прибыл униальный раритетный самолет

В аропорту Брянска накануне вечером приземлился уникальный раритетный борт ЯК-42А (официальное наименование Д). Об этом в момент его захода на посадку сообщили в официальной группе аэропорта во ВКонтакте.

В сообщении говорится, что этот раритетный самолет, выпущенный в середине 1970-х годов — экспериментальная модель, существующая всего в одном экземпляре. А назначает «административный». От других моделей своего бренда эта отличается, в частности, большими размерами двери кабины пилота. Чтобы упростить получение сертификата летной годности, его официально назвали Як-42Д, а изменения провели по документации как модернизацию.

Кто и зачем прилетел на раритете в Брянск, не сообщается.