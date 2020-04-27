В аэропорт Брянска прибыл униальный раритетный самолет
В аропорту Брянска накануне вечером приземлился уникальный раритетный борт ЯК-42А (официальное наименование Д). Об этом в момент его захода на посадку сообщили в официальной группе аэропорта во ВКонтакте.
В сообщении говорится, что этот раритетный самолет, выпущенный в середине 1970-х годов — экспериментальная модель, существующая всего в одном экземпляре. А назначает «административный». От других моделей своего бренда эта отличается, в частности, большими размерами двери кабины пилота. Чтобы упростить получение сертификата летной годности, его официально назвали Як-42Д, а изменения провели по документации как модернизацию.
Кто и зачем прилетел на раритете в Брянск, не сообщается.
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