Жителя Флотской взбесили любители ночной громкой музыки

Вяземская компания получила лицензию на производство дезинфицирующих средств в аэрозольной упаковке. На предприятии во время визита в муниципалитет побывал глава региона.

Как контролируют въезд в город и заботятся о подопечных дома-интерната? Вязьма оказалась на передовой борьбы с COVID-19 после того, как вирус проник в местный дом-интернат для престарелых и инвалидов (Вяземский ДИПИ). Как контролируется соблюдение требований объявленного в городе карантина, защищены ли медики и сотрудники полиции, работающие на КПП, и как себя чувствуют подопечные дома-интерната, проинспектировал глава региона во время рабочей поездки.

«Ужасная самоизоляция. Время 23:55. ул. Флотская. Слушают музыку на всю, кричат. Быдло вы малолетнее. P. S. Для неадекватных водителей - последнее предупреждение!!! Дальше будут приниматься меры», — пишет он в посте, опубликованном в 23:55 вчера в группе «Типичный Брянск» во ВКонтакте.

Житель Флотской улицы Брянска пожаловался накануне поздно вечером на молодых любителей громкой музыки из автомобиля, мешающих ему спать.

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