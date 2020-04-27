Брянские пожарные в среду получат 17 новых машин

В канун Дня пожарной охраны России пожарные и спасатели Брянщины получат 17 новые машин. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Общая стоимость спецтехники, закупленной регионом для пожарных в апреле, составила 112 млн рублей. Машины отличаются повышенной проходимостью и большой емкостью резервуаров для средств тушения огня.

В церемонии передачи техники, которая состоится в 13:00 на территории новой пожарной части на улице уу Партсъезда в Брянске. будут участововать губернатор Александр Богомаз, главный федеральный инспектор по региону Андрей Дьячук и начальник регионального НУ МЧС Вадим Уваркин.

За последние три года для нужд пожарных и спасателей за счет областного бюджета купили шесть спецмашин на 44 млн рублей.