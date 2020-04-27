Брянец запечатлил на камеру круг вокруг солнца

Анонимный участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фотографии непривычного круга вокруг солнца и спросил, что это может быть.

Комментаторы объяснили, что это оптическое явление, известное как солнечное гало, и посоветовали ему учить физику.

Солнечное гало — это вторичное свечение вокруг источника света, которое формируют ледяные кристаллики.