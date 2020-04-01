Рабочие Бежицкого стальзавода обустраивают партизанскую стоянку

В преддеверье Дня Победы работники АО «Бежицкая сталь» обустраивают окрестности землянки партизан-сталелитейщиков на территории мемориального комплекса «Базовая стоянка партизанского отряда им. Виноградова».

История предприятия и события военных лет переплелись в контексте упомянутого отряда. Он формировался из жителей окрестностей Брянска, а рабочие стальзавода составили его костяк.

Над мемориальным комплексом и, в частности, партизанской землянкой работников завода предприятие шефствует с самого завершения Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой брянцы отметят 9 мая.

Фото: РИА Стрела.