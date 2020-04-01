На плоящадях Партизан и Ленина высадили бегонии

В среду рабочие дорожного управления Брянска высадили бегонии разных оттенков в клумбы на площадях Партизан и Ленина. Об этом сообщила мэрия Брянска.

На очереди высадка цветов в клумбу в виде часов на Набережной.

Тем временем на брянских клумбах зацвели тюльпаны, луковицы которых высадили осенью.

К завершению самоизоляции городские службы успеют высадить все цветы, и Брянск встретит горожан во всей красе.