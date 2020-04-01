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Новый Литейный мост 6 мая сможет принять первые балки

Опубликовано Сегодня, 16:28

Строители новой части Литейного моста бетонируют пятый из 12 ригелей. Об этом в среду сообщила мэрия Брянска. Продолжают они работы и на мостовых опорах. Из 12 запланированных полностью готовы семь. Готовы на 100% 7 из 12 ростверков, еще один будет забетонирован в среду.

К 6 мая мост сможет принять первые балки. Сами балки делаются на заводе в подмосковном городе Дмитров, где в прошлом году изготовили балки для Первомайского моста.

Весь комплекс работ на Литейном мосту должен завершиться в конце будущего года и обойдется в 450 млн рублей. По завершении строительства новой части моста подрядчик реконструирует старую. Строительство новой части моста началось в ноябре прошлого года.

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