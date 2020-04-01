В Брянске дома ветеранов украсили их портретами
Власти Брянска украсили город в преддверье Дня Победы лицами и цитатами брянцев, которые воевали на фронте или трудились в тылу.
Портреты и цитаты ветеранов и тружеников тыла разместили на реклманых плакатах рядом с домами, где они живут, и информационных досках в подъездах.
Ранее мы сообщали, что в качестве альтернтивы шествию «Бессмертный полк», которое стало невозможным из-за режима самоизоляции, 9 мая в 19:00, когда по всей стране с минутой молчания, жителям Брянщины предлагают выйти на балконы или подойти к окнам с портертами ветеранов или тружеников тыла.
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