В Брянске дома ветеранов украсили их портретами

Власти Брянска украсили город в преддверье Дня Победы лицами и цитатами брянцев, которые воевали на фронте или трудились в тылу.

Портреты и цитаты ветеранов и тружеников тыла разместили на реклманых плакатах рядом с домами, где они живут, и информационных досках в подъездах.

Ранее мы сообщали, что в качестве альтернтивы шествию «Бессмертный полк», которое стало невозможным из-за режима самоизоляции, 9 мая в 19:00, когда по всей стране с минутой молчания, жителям Брянщины предлагают выйти на балконы или подойти к окнам с портертами ветеранов или тружеников тыла.