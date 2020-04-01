Брянская горбольница №2 готова к приему пациентов с коронавирусом

Более 50 га сухой травы выгорело на Смоленщине за 28 апреля.

Водителю "Лады" теперь грозит три года лишения свободы.

Он украл карту и снял с нее 40 тысяч рублей.

Она поставила на учет пять граждан ближнего зарубежья.

Ранее мы сообщали, что губернатор Александр Богомаз рассказал о планах развернуть в больницах региона 2,5 тысячи коек.

Подобные отделения для коронавирусных пациентов планируется развернуть в общей сложности в 19 медицинских учреждениях региона.

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