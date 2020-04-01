На Брянщине семьи с детьми получат по 5503 рубля в месяц

В бюджет Брянской области заложили 107,468 млн рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Их получат более 21 тысячи семей в региона. Выплата на одного ребенка составит 5503 рубля в месяц.

Общая сумма расходов составит более 1,235 млрд рублей, но на 92% ее профинансирует федеральный бюджет.

Выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет предусмотрены указом президента от 20 марта 2020 года. Выплаты полагаются семьям, среднедушевой доход в которых не дотягивает до прожиточного минимума.