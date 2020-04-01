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Брянцев приглашают включиться в акцию «Фонарики Победы»

Опубликовано Сегодня, 11:39

Организаторы общероссийской акции «Фонарики Победы» приглашают присоединиться к ней жителей Брянщины. По замыслу организаторов, этот флэшмоб должен стать альтернативой шествию «Бессмертного полка», ставшего в этом году недоступным из-за пандемии коронавируса и самоизоляции, вынудивших перенести даже юбилейный Парад Победы в Москве.

Смысл акции в том, что 9 мая ровно в 22:00 нужно выйти на балкон или подойти к окну и зажечь свечку или посветить в направлении улицы фонариком или экраном мобильного телефона.

Ранее брянцам предложили во время Всеросссийской минуты молчания в память погибших на войне в 19:00 9 мая, когда все телеканалы на минуту остановят вещание, подойти к окну или выйти на балкон, держа в руках портрет или фотографию фронтовика или труженика тыла.

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