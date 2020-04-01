Апелляционная комиссия Росреестра перешла на новый формат работы
Апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета при Управлении Росреестра по Брянской области из-за эпидепии коронавируса перешла на новый формат работы. Свои заседания она проводит без физического участия заявителя.
Теперь, если гражданин или организация не согласны с приостановлением постановки их недвижимости на государственный кадастровый учет, они вправе обратиться с соответствующим заявлением об обжаловании такой приостановки по форме предусмотренной Приказом Минэкономразвития РФ №193 от 30.03.2016. Подать такое заявление со всеми приложениями можно как по обычной почте, так и по электронной при условии наличия ЭЦП у заявителя. За три рабочих дня до назначения даты проведения заседания по рассмотрению обжалования приостановки, заявителю направляется соответствующее уведомление о проведении заседания без его личного участия в дистанционном режиме. По результату проведенного заседания (в этот же день) заявитель уведомляется о результате принятого решения по его заявлению на адрес ранее указанной электронной почты.
Таким образом, весь процесс по обжалованию решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета производится с учетом всех мер по профилактике новой коронавирусной инфекции.
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