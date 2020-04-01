Брянский оператор по отходам поделился опытом с коллегами из Орла
В Брянске побывало с рабочим визитом руководство орловского оператора по работе с отходами ООО «УК «Зеленая роща». Об этом сообщили в дирекции регионального мусорного оператора «Чистая планета».
Во время встречи генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников рассказал орловским коллегам о том, как региональный оператор осуществляет контроль за обращением с отходами на территории Брянской области и как мы добились успеха в реализации проекта раздельного сбора:
«Мы открыты для общения и всегда рады помочь коллегам из других регионов. Все регоператоры сегодня работают в непростых условиях, по сути, создают новую отрасль. И сейчас особенно важно – ощущать плечо и поддержку друга», – отметил Владимир Чашников.
Одна из целей приезда представителей ООО «УК «Зеленая роща» — знакомство с производством по изготовлению контейнеров и бункеров для ТКО и раздельного сбора вторсырья на базе брянской исправительной колонии №2.
«Мы ощущаем большую нехватку контейнеров для ТКО и раздельного сбора отходов на территории орловской области и хотели посмотреть, как этот вопрос решил брянский регоператор, сотрудничая с УФСИН. Мы побывали на производстве, встретились с руководством УФСИН по Брянской области и колонии номер два. И очень довольны сегодняшней встречей. У нас есть чему поучиться у брянских коллег. И мы рассмотрим возможность сотрудничества с УФСИН по Брянской области», – прокомментировал итоги визита генеральный директор ООО «УК «Зеленая роща» Михаил Панченко.
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