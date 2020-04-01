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В Радице-Крыловке завершили капитальный ремонт мемориала

Опубликовано Сегодня, 17:25

В поселке Радица-Крыловка закончили в канун майских праздников капитальный ремонт мемориала, который включает братскую могилу советских солдат и памятник жителям поселка, погибшим на фронте. Об этом сообщила мэрия Брянска.

Подрядчик заменил 150 м2 плитки, уложил 150 м2 бордюров, почистил, загрунтовал и покрасил памятник и ограждение и заменил систему освещения.

Мемориал был открыт ровно 25 лет назад, к 50-летию Победы.

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