Отопительный сезон в Брянске закончится 6 мая

Мэр Брянска Александр Макаров подписал постановление о завершении отопительного сезона в областном центре с 6 мая. Об этом сообщила в четверг мэрия Брянска.

Обычно топить перестают уже в 20-х числах апреля. Но в этом году решили не торопиться как из-за того, что теплая погода установилась поздно, так и из-за пандемии коронавируса — чтобы людям, остающимся дома на самоизоляции, было комфортнее находиться в квартирах.

Ранее мы сообщали, что в регионе продлили отопительный сезон до завершения длинных майских выходных.