Строители защитной дамбы насыпали 1,5 км земляного полотна

Строительство защитной дамбы, которая одновременно станет дорогой, соединяющий Володарский район с Фокинским, отсыпали 1,5 км земляного полотна будущей дороги. Об этом сообщила в четверг мэрия Брянска.

Для формирования полотна дамбы строители завезли порядка 515 тыс. м3 песка. Его подвозят в среднем до 40 грузовиков в день.

Одновременно подрядчик строит мост через Снежеть. Строители забетонировали первую опору и занялись ее гидроизоляцией. Всего этих опор будет пять. Сейчас рабочие забивают сваи в основание третьей и приступили к бетонированию пятой.