Полиция обнаружила нарушителей самоизоляции на пляже за Свенским монастырем

Семья с ребенком, отдыхавшая на пляже за Свенским монастырем, привлекла накануне внимание полицейских.

Об инциденте сообщили в группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте.

«Люди отдыхают семьёй на пляже за Свенским монастырем, рядом никого, опасность заразиться минимальна. И тут подходят трое полицейских, которые постоянно общаются с массой людей на улице. Мне кажется, что вероятность заразиться семье с ребенком здесь резко возрастает», — написал автор сообщения.

Ранее мы сообщали, что в майские праздники полиция будет жестко работать в отношении нарушителей режима самоизоляции.