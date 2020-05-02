Двое жителей Новозыбкова заразились коронавирусом в Москве.

Один из них почувствовал себя хуже и сдал анализы еще в столице, а положительный результат получил дома. Второй сдал пробу на инфекцию уже дома.

Оба заболевших находятся под наблюдением медиков и получают необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро воскресенья на Брянщине подтвердилось 86 новых случаев заражения коронавирусом.