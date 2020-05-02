На Брянщине облагородят 1286 мемориальных мест
На Брянщине продолжается благоустройство мемориальных мест, связанных с Великой Отечественной войной.
Всего их на территории области начитывается 1286. В частности, 330 музеев и 40 вечных огней.
Все они будут ко Дню Победы приведены в надлежащий вид.
При проведении работ соблюдаются все меры безопасности, связанные с коронавирусом.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
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