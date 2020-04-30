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Волонтеры в Брянске передали продуктовые наборы врачам скорой помощи

Опубликовано Сегодня, 09:57

Волонтеры передали небольшие продуктовые наборы сотрудникам скорой помощи. Продукты привезли на подстанцию №1.

Наборы были собраны сотрудниками одной из крупных торговых сетей города.

Заведующий оперативным отделом станции скорой медицинской помощи Брянска Андрей Кулатов поблагодарил добровольцев за помощь.

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