По мосту через Болву будет ограничено движение

С 20:00 5 мая в Брянске будет ограничено движение по мосту через Болву. Об этом сообщила мэрия Брянска. Ограничение связано с дорожными работами.

Дорожники сфрезируют старый асфальт, а на его место уложат новый.

Время завершения работ не сообщается. А пока водителям рекомендовано выбирать маршруты объезда.