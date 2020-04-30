На Брянщине попали под запрет «наливайки» в жилых домах

Со вторника вступил в силу федеральный закон, который был подписан президентом 24 апреля. Он запрещает работу точек по продаже алкоголя в розлив, так называемых «наливаек», расположенных в жилых многоквартирных домах, если площадь таких заведений менее 20 м2.

Власти регионов, в свою очередь, вправе ввести дополнительные ограничения по площади для таких заведений.