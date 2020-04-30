В Клинцовском районе заменили два памятника погибшим на войне

В Клинцовском районе в преддеврье Дня Победы отремонтировали памятники на 36 захоронениях, связанных с Великой Отечественной войной. Некоторые из них пришлось заменить новыми, в частности, установленные на Вьюнке на братской могиле военнопленных и подпольщиков из Клинцов и Стародуба, которых расстреляли гестаповцы, и на могиле двух погибших летчиков.

Новый памятник для могилы летчикам изготовили районные электросети, а территорию вокруг него облагородили работники лесхоза.

В этом году Клинцовскому району выделили около 80 тыс. рублей из федерального бюджета на реставрацию памятников на Вьюнке и в поселках Оболешево и Стрелецкий Муравей.