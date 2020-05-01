Снимок борьбы с коронавирусом в одном из брянских подъездов опубликовали в соцсети

Оригинальный способ борьбы с коронавирусом в одной из брянских многоэтажек опубликовали в среду в группе «Made in Bryansk» во ВКонтакте.

Предположительно сотрудники управляющей компании оставили на почтовых ящиках банку с водой, а рядом повесили на стену объявление, написанное от руки.

«Просьба не выкидывать банку с хлорной водой, не выливать, не трогать. Это ваша безопасность. Для 2 подъезда. Спасибо», — говорится в тексте.

Комментаторы оценили ситуацию как крепчание маразма.