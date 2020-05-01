Региональный мусорный оператор составил рейтинг районов Брянска по самоизоляции
Региональный оператор по обращению с ТКО составил собственный рейтинг районов Брянска по самоизоляции. В его основу легло количество припаркованных во дворе машин. Автомобиль во дворе свидетельствует, что хозяева в праздники соблюдают рекомендации властей и врачей и остаются дома.
Лидером по этому показателю стал Бежицкий район Брянска. Но по этой же причине он принес больше всего проблем водителям мусоровозов, забирающих отходы с контейнерных площадок во дворах. Из-за сочетания плотной застройки, узких проездом и неправильно припаркованных авто забрать мусор из некоторых дворов удалось не с первой попытки, водителям приходилось приезжать на одни и те же площадки по нескольку раз.
«Перевозчики отходов достаточно часто сталкиваются с проблемой, когда подъезд к контейнерной площадке закрыт личными автомобилями граждан. И на минувших выходных такие случаи были не редкостью. Единственное, что радует в этой ситуации – что если на майские праздники большое количество автомобилей стояло во дворах, значит, брянцы прислушались к рекомендациям президента страны и главы нашего региона и остались дома! В первые майские дни, судя по наблюдениям транспортных компаний, занимающихся вывозом отходов, уровень самоизоляции наших жителей был достаточно высоким», — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области призывает жителей региона по-прежнему соблюдать режим самоизоляции, но, оставаясь дома, не мешать работе других служб и правильно парковать свои автомобили!
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