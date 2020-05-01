Житель Погара пожаловался в соцсети на свинарник на пляже

Анонимный участник сообщества «Подслушано в Погаре» во ВКонтакте пожаловался на неизвестных, устроивших накануне пикнинк на местном пляже «Три сосны». При этом они не только нарушили режим самоизоляции, который исключает посиделки на природе, но и не убрали за собой мусор, хотя для этого на пляже предусмотрен контейнер и не потушили после своего пикника костер.

«Уважаемые жители Погара ,если вас так можно называть! Компания ,которая отдыхала 5.05.2020 на пляже «Три сосны» не потушили за собой костёр,не убрали мусор ,знайте,ВЫ СВИНЬИ!!!Таблички висят специально для таких,как вы!!! В десяти метрах стоит бак для Мусора...Неужели нельзя донести ?», — возмутился автор публикации.